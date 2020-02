Alunos do ensino médio visitam o maior centro EDTech de Sergipe

12/02/20 - 16:47:21

Alunos do ensino médio do Colégio Atlântico, em Aracaju, trocaram a sala de aula por uma visita ao maior centro ED-tech de Sergipe, o Tiradentes Innovation Center, localizado no campus Unit-Farolândia.

Os 47 jovens da instituição de ensino localizada no Bairro Atalaia participaram do projeto Portas Abertas da Unit, que recebe estudantes para um tour monitorado pelas instalações do Campus.

Aos futuros universitários foram apresentadas a estrutura, os programas e a funcionalidade do Innovation Center, um ambiente de colaboração que alia empreendedorismo de startups com espaços de aprendizagem.

O professor Artur André Martinez Campos, coordenador do Unit Idiomas, falou sobre a necessidade do conhecimento de outro idioma no mundo globalizado. “Com inglês, francês e espanhol, oferecidos pelo programa, os futuros universitários poderão ampliar seus horizontes. Hoje é indispensável a fluência em outro idioma. Além disso há a possibilidade de integrar o programa de intercâmbio, seguindo o caminho de muitos dos nossos acadêmicos, para estudar no Tiradentes Institute, em Boston”, explicou o professor.

Qualificação profissional com base no empreendedorismo foi o destaque do professor José Walter Santos Filho, coordenador de Administração nas modalidades presencial e EAD. “É importante que os alunos que estarão em breve na universidade conheçam o ambiente universitário”, ponderou o docente.

“Especialistas falam que os jovens vão trabalhar em profissões que ainda não conhecemos, justamente por conta do uso de tecnologias que vêm mudando e vai mudar cada vez mais as profissões. Por esse motivo é importante que o jovem já se sinta imerso nesse ambiente tecnológico e inovador”, completou o coordenador dos cursos de Informática, professor Fábio Santos.

A estudante Maria Eduarda Salvi Benetti, apaixonada por arte, ainda não decidiu qual carreira seguir, mas confessou que encontrou no Tiradentes Innovation Center um espaço despojado, acolhedor e multicolorido. “Não gosto de ambientes monótonos por isso me identifiquei bastante com esse espaço moderno e multicolorido. É um estímulo para que eu pense um pouco sobre o curso de Design”, revelou.

Fonte e foto assessoria