Eduardo Amorim pra Vardo: “está confundindo parlamento com picadeiro de circo”

12/02/20 - 11:51:47

O ex-senador Eduardo Amorim, respondeu de forma dura às declarações feitas pelo vereador de Itabaiana, Arivaldo de Rezende, o Vardo da Lotérica, disse em pronunciamento na Câmara de vereadores que “Amorim era cheira peido de Valmir”.

O senador, não acostumado a usar palavras chulas, foi firme em sua resposta, durante entrevista que concedeu ao Jornal da Rio 1ª Edição com Jota Wagner, na Rio FM, afirmando que “Vardo é um cego seletivo, ele está confundindo o parlamento municipal com um picadeiro, como se tivesse em um circo e as pessoas estivessem aplaudindo, essa agressão não é só contra mim”, disse o ex-senador e médico Eduardo Amorim

Ao final da entrevista, Eduardo aproveitou para pedir que o eleitor de Itabaiana não se transforme em “circo”. “Pelo amor de Deus, não transforme o seu voto em um circo nem em um picadeiro leve com muita seriedade, não transforme seu voto em uma palhaçada, ainda temos muito o que aprender e o que tratar com o voto, é preciso que todos tenham consciência para não termos palhaços como este nos lugares errados” disse Amorim.

Com informações do Jornal da Rio 1ª Edição