Apenas pelo ‘teje preso’

12/02/20 - 00:01:44

Diógenes Brayner – [email protected]

A sucessão municipal parece calma, sem novidades, à espera de março para definições com a abertura das janelas. Nos bastidores um amontoado de dúvidas em relação aos nomes que estão se definindo. Muita gente jogando, outros blefando e os mais espertos ‘fingindo-se de morto para atacar o coveiro’. Se antes expunham algumas definições, neste momento de pré-carnaval colocam-se as máscaras para tirá-las no momento exato de tomar posição.

A vereadora Emília Corrêa (Patriota) tem sido a bola da vez. Sinceramente não se sabe a razão. Talvez pelo inconformismo em não ser a pré-candidata a prefeita de Aracaju, pelo bloco da chamada “nova política”, que tem o comando do senador Alessandro Vieira (Cidadania). A escolhida foi sua “amiga do peito” delegada Daniela Garcia, que jamais disputou qualquer mandato. Era ela o nome que o ilustre delegado guardava no bolso como sua predileta, desde que passou a servir ao seu ídolo Sérgio Moro.

Emilia Corrêa jura de pés juntos que vai manter sua palavra e apoiar a ilustre escolhida, embora tenha se mostrado desanimada pelo formato da escolha, através de um instituto de pesquisas sem nenhuma experiência e formado por amigos fraternos do Cidadania. Por mais que a legenda jure seriedade ao tipo de avaliação, adversários não acreditam. A maioria acusa de ter sido ‘cartas marcadas’ e decisão entre colegas de profissão. Não era isso que a vereadora esperava, porque o seu desejo era tentar a Prefeitura, baseada no percentual de votos que teve quando disputou vaga à Câmara Federal em 2018.

O Patriota – do qual Emília Correa não pretende se desligar – já deu com a ‘língua nos dentes’ e divulgou que não apoia Daniela Garcia. A legenda não concordou com o resultado da pesquisa que foi certeira na escolha do nome de preferência de Alessandro. Além de vê Emília como uma candidata forte à Prefeitura, o Patriota não acredita que Daniela ganhe as eleições apenas pela ordem do “teje preso” que utilizou quando à frente de uma delegacia de Polícia.

Apesar do mal estar, nada vai mudar. Nem deve, porque já foi escolhida a pré-candidata e uma troca agora poderia ser vista como reconhecimento do equívoco das pesquisas. Talvez a Emília se conforme ou se deixe perceber que está tudo bem. Vai disputar a reeleição, tem chances reais de se manter vereadora e, certamente, voltará às urnas em 2022 para tentar – pela segunda vez – a Câmara Federal. Não trocará o sorriso largo e os afagos de sempre, mas não será através do seu esforço que Daniela pode se eleger ou perder, porque não lhe fará diferença.

Política é a “invenção do diabo que Deus não abençoou” e quem nela atua, participa, analisa e se envolve de qualquer forma, tem um pouco do bem e do mal quando os pontos não são colocados rigidamente sobre os is. Claro que o chamado ‘novo’ tem excesso de amadorismo nos seus atos e ações, o que termina produzindo uma bobagem por trás da outra, apanhando muito até adquirir experiência suficiente, capaz de evitar conflitos diante de um mal feito explícito.

Na política, até um ato absolutamente correto pode se transformar numa catástrofe sem limites. Basta pesquisar para chegar a isso…

Manuella em Pacatuba

O PSC bateu o martelo em Pacatuba. A pré-candidata à prefeita da cidade é Manuella Martins (foto), lançada pelo grupamento político do prefeito Alexandre Martins. Ela é filiada ao partido e trabalhou na Prefeitura de 2014 a 2018, como enfermeira.

*** A escolha de Manuella se deu depois que o prefeito Alexandre ouviu vereadores e lideranças políticas. Chegou-se à conclusão que o melhor nome seria o dela junto ao eleitorado.

Gerador de crise

Segundo a Folha, durante reunião com governadores de todo o Brasil, o ministro da Economia, Paulo Guedes, ouviu duras críticas à capacidade de organização e articulação do Governo Bolsonaro.

*** Políticos de diversos Estados e partidos manifestaram dúvida sobre a possibilidade de a reforma da previdência nesse ambiente. Apontaram o Palácio do Planalto como um gerador de crise.

Belivaldo não viajou

O governador Belivaldo Chagas (PSD) não viajou para a reunião em Brasília, com participação do ministro da Economia, por problemas de voos para a Capital Federal.

*** Belivaldo viajaria às 5 horas, mas o voo fora reprogramado para as 13 horas e, logo em seguida, para as 19 horas. Preferiu desistir porque não chegaria a tempo.

*** A dificuldade dos voos se deu por chuvas em São Paulo e Rio de Janeiro.

*** O Governo de Sergipe não tem contrato com empresas para fretes de jatinhos

Antecipa saída

A declaração de Georlize Teles (DEM), que se coloca à disposição do partido para disputar a Prefeitura de Aracaju, apressa a saída do vereador Vinícius Porto do partido, através da janela que será aberta em março.

*** Vinícius é líder do prefeito, apoia sua reeleição e tem dois partidos aos quais pode se filiar: PSD ou PDT.

*** Já conversou, inclusive, com Fábio Henrique (PDT) e Jéferson Andrade (PSD).

Mais uma delegada

Georlize Teles é mais uma delegada que pode disputar a Prefeitura de Aracaju. Mostra-se disposta a encarar as eleições, com o apoio da senadora Maria do Carmo Alves e em destacar o nome do ex-governador João Alves Filho.

*** Georlize já enviou recado ao vereador Vinícius Porto e para Juvêncio Oliveira que, em ela sendo candidata, “quem não estiver com ela vai pedir a expulsão” do DEM.

Reunião na sexta-feira

Georlize teve reunião com a senadora Maria do Carmo Alves e com o presidente regional do DEM, José Carlos Machado, e colocou o seu nome à disposição do partido.

*** Agora vai esperar a decisão da executiva sobre a candidatura, embora já venha conversando com membros do DEM sobre isso.

Fica para março

O ex-governador Jackson Barreto (MDB) continua ouvindo políticos e conselheiros para ver a decisão que toma em relação à Prefeitura de Aracaju. Só vai bater o martelo depois do carnaval.

*** Se depender do MDB em Aracaju, a composição será mantida com Edvaldo Nogueira, como acontece já há alguns anos.

*** Jackson ainda guarda o sentimento político ideológico de ficar ao lado de uma chapa de centro esquerda.

PTB elabora chapa

O deputado estadual Rodrigues Valadares (PTB) reuniu-se, ontem, com o vereador Cabo Aminthas (PTB), na sede do partido, para formação das chapas proporcionai do PTB e PSL.

*** Aminthas pode disputar pelo PSL, em razão do tempo de TV e mais recursos do Fundo Eleitoral.

Disputa Prefeitura

Rodrigo Valadares disse que sua candidatura a prefeito de Aracaju está praticamente certa e que vai encará-la em favor das mudanças que são necessárias na política e na Capital.

*** – Só não serei candidato a prefeito, se Deus não permitir…

Fala de Emília

A cada entrevista que concede, a vereadora Emília Corrêa (Patriota) se mostra perdida em relação à sua provável candidatura à reeleição ou a prefeita de Aracaju.

*** Diz que é “mulher de palavra”, mas não se define da forma que o povo entende.

Combate à corrupção

O senador Rogério Carvalho (PT) diz que nos corredores do Congresso, é de se estranhar o silêncio daqueles que se intitulam paladinos do combate à corrupção, no caso e envolve o Secretário Fábio Wajngarten.

*** Para Rogério, “o discurso d combate à corrupção só serve para enganar o povo brasileiro”.

*** – Bolsonaro afirma que o investigado por peculato e corrupção, Fábio Wajngarten ‘continua mais forte do que nunca’. E a bandeira de combate a corrupção, onde fica?

Sobre proporcional

O Republicanos adotou uma decisão – de forma conjunta – de não aceitar nenhum vereador na chapa proporcional à Câmara de Aracaju.

*** Todos os pré-candidatos do Republicanos não têm mandato e mantêm equilíbrio sobre a média de votos que cada um pode ter.

*** O partido apresenta chapa com 24 homens e 12 mulheres.

Sobre o PSD

Segundo informação que circula na Câmara Municipal, o PSD terá três vereadores na chapa que disputam reeleição e não tem nomes que possam ajudar para somar bom número de votos.

*** Pode reeleger apenas um e corre o risco de não fazer retornar nenhum.

Um bom bate papo

Cria mal estar – O nome de Jorginho Araújo (PSD) sugerido para vice de Edvaldo Nogueira criou certo mal estar entre o bloco que apoia a reeleição.

Atrair votos – O membro de um dos partidos disse (em off) que Jorginho é “muito verde” na política e admite que o vice “deve ser um nome que também atraia votos”.

Mais expressivos – O pessoal admite que existem nomes mais expressivos para ser companheiro de chapa de Edvaldo Nogueira, inclusive dentro do próprio PSD.

Atraso de vôos – As chuvas que inundaram São Paulo causaram problemas no transporte aéreo quase em todo o Brasil, com atrasos de voos.

Brigas internas – Começa a acontecer brigas internas dentro dos partidos, para formação de candidaturas a vereador. Quem disputa reeleição terá problemas.

Fica difícil – Uma chapa formada por seis vereadores que tentam a reeleição, apenas um retorna à Câmara. O modelo atual de composição castiga a quem tem mandato.

Pavor à imprensa – Jair Bolsonaro e Lula da Silva têm algo em comum: “pavor à imprensa”. Os dois acham que os órgãos de comunicação mentem sobre eles.

Brasil sem medo – “Sindicalistas prometem fazer o que sabem fazer: greve. E Maia aproveita para dizer que falas de Guedes atrapalham a aprovação de reformas”.

Sem Educação – Senador Rogério Carvalho disse, referindo-se a Weintraub: “este é o pior ministro ‘sem’ Educação de todos os tempos”!