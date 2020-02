APOSTADOR DE SÃO CRISTÓVÃO GANHA QUASE R$ 2 MILHÕES NA LOTOMANIA

12/02/20 - 06:34:53

Dois apostadores acertaram as 20 dezenas do concurso 2047 da Lotomania, no sorteio realizado na noite de terça-feira (11) no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo (SP).

Um apostador sergipano, da cidade de São Cristóvão, foi um dos ganhadores e irá receber R$ 1.795.341,12 (Um Milhão, Setecentos e Noventa e Cinco Mil, Trezentos e Quarenta e Um Reais, e Doze Centavos). O segundo ganhador é do município de Boa Esperança (MG).