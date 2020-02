Camponeses do Baixo São Francisco comemoram com festa a produção arroz agroecológico

Nos últimos quatro anos, o Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA) e a Cáritas Diocesana de Propriá, junto com famílias camponesas do Baixo São Francisco, vêm construindo experiências de produção de arroz com práticas agroecológicas nas comunidades Soldeiro, em Neópolis, Ponta de Areia, em Pacatuba, e Serrão e Bongue, em Ilha das Flores.

Na próxima sexta-feira, 14/2, às 14 horas, na Comunidade Betume II, em Ilha das Flores, acontece a “Festa da Colheita do Arroz: Construindo Transição Agroecológica”, que celebrará a boa produção e a colheita exitosa de 150 toneladas de arroz, do plantio 2019/2020, fruto da parceria com o Projeto Dom Távora/Seagri/Fida, que financiou parte da produção.

“Chegamos a uma produção que podemos considerar muito exitosa, com cerca de 150 toneladas de arroz agroecológico, produzidas em 17 hectares de terra, na região do Baixo São Francisco, com utilização de práticas que permitem a transição para a agroecologia. Essa prática é feita pelas famílias camponesas do Movimento dos Pequenos Agricultores. O momento é de comemorar essa experiência exitosa em Sergipe e ótima colheita”, destaca Mauro Luiz Cibulski, da direção estadual do MPA.

A festa contará com a presença da vice-governadora Eliane Aquino, do secretário de Agricultura, Abastecimento e Pesca, André Bom fim, do coordenador do Projeto Dom Távora, Gismario Nobre, e dos mandatos populares do deputado federal João Daniel (PT) e deputado estadual Iran Barbosa (PT), e entre outras autoridades que já confirmaram presença.

Fonte e foto assessoria