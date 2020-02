Cresce número de passageiros no aeroporto de Aracaju no mês de janeiro

12/02/20 - 12:41:31

Cerca de 125 mil passageiros passaram pelo aeroporto de Aracaju em janeiro

As ações do Governo do Estado, a partir de acordos com as principais companhias aéreas do Brasil, como a Azul, Gol e Latam, já resultam em números positivos para Sergipe. Segundo dados da Infraero, 124.533 passageiros embarcaram ou desembarcaram no Aeroporto Internacional Santa Maria em janeiro deste ano. Um acréscimo de 5,23% quando comparado aos dados do ano anterior, foram 118.345 em 2019.

De acordo com o secretário de Estado do Turismo, Sales Neto, o aumento do número de passageiros vem sendo registrado desde que houve uma decisão do governador Belivaldo Chagas em reduzir o ICMS do querosene da aviação, o que permitiu a entrada de novos voos para Sergipe. “Janeiro foi positivo mesmo considerando que, no ano passado, ainda contávamos com a operação da Avianca no estado, mas a saída da companhia não foi um entrave, pois o Governo de Sergipe trabalhou para atrair novos voos e turistas para o estado. Assim, os números estão crescendo a cada mês, sempre superando os dados do ano de 2019. Como ocorreu em dezembro também, quando registramos 110.310 mil passageiros, superando os 106.729 mil do mesmo mês em 2018”.

Sales Neto destacou também os resultados das parcerias com o trade turístico na divulgação de Sergipe e atração de mais turistas para o estado. “Tudo está alinhado ao trabalho de comunicação e estratégias que adotamos em conjunto com os parceiros envolvidos, a exemplo da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Sergipe (ABIH-SE) que é uma grande parceira no desenvolvimento do turismo em nosso estado”, destacou Sales.

Fonte e foto ASN