Criança de um ano morre após cair em fossa no quintal de casa no município de Estância

12/02/20 - 06:18:25

Um incidente ocorrido na tarde esta terça-feira (11) terminou com a morte de uma criança de apenas um ano e um mês no interior do estado.

As informações são de que a criança brincava no quintal da residência localizada no conjunto Pedto Leite, no Povoado Estancinha, município de Estância, quando acabou caindo em uma fossa.

A criança chegou a ser socorrida mas não resistiu e morreu, provocando muita comoção nos familiares e amigos.