DEPUTADO ALERTA PARA A BRINCADEIRA PERIGOSA NAS ESCOLAS EM TODO PAÍS

12/02/20 - 16:59:06

Mais uma brincadeira perigosa vem sendo realizada por estudantes de escolas públicas e particulares em todo o país, podendo ser fatal, a exemplo do que aconteceu com a jovem Emanuela Medeiros, 16, aluna do 9º Ano de uma escola municipal localizada na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. A menina sofreu traumatismo craniano, foi socorrida, mas não resistiu.

Vários vídeos estão sendo compartilhados nas redes sociais, em que dois jovens ficam pulando e um terceiro, chega e dá uma “rasteira”, fazendo com que a pessoa caia bruscamente batendo a cabeça.

Na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), está tramitando na Comissão de Educação, um Projeto de Lei de autoria do deputado Dr. Samuel Carvalho (CIDADANIA), criando a Semana Estadual da Segurança nas Escolas.

“Infelizmente a gente está vendo nas redes sociais, casos de crianças e jovens que estão criando danos para eles mesmos, ou seja, ficam pulando e outra pessoa vem e dá uma rasteira, derrubando bruscamente. Temos inclusive a informação da morte de uma jovem por causa dessa brincadeira de mal gosto”, lamenta.

Dr. Samuel explicou que o PL poderá ser votado ainda esse mês na Assembleia Legislativa de Sergipe. “O projeto visa exatamente tratar da segurança nas escolas e esse é um tema que se encaixa e serve de alerta para toda a comunidade escolar. Os diretores das escolas, os próprios pais precisam orientar os jovens para evitar acidentes e evitar que venham a óbito”, entende.

Por Aldaci de Souza – Rede Alese