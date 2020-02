Deputado Valdevan Noventa destina R$ 4,5 milhões para Aracaju

12/02/20 - 14:23:52

O deputado federal Valdevan Noventa (PSC-SE) trabalhou emendas que favorecem a capital dos sergipanos, Aracaju, nas áreas da Saúde Pública e da Assistência Social – Direitos da Mulher, Família e Direitos Humanos. Para atender as demandas serão investidos R$ 4,5 milhões. “Em breve a nossa Capital contará com o nosso trabalho, vamos atender os hospitais e conceder assistência para as mulheres”, informou Valdevan Noventa.

Por meio de Emenda de Bancada, o deputado assinou e concordou com a destinação de R$ 514 mil para Construção da Casa da Mulher Brasileira em Aracaju. Em agosto do ano passado, Valdevan Noventa recebeu em Brasília, a juíza coordenadora da Mulher do TJSE, Rosa Geane Nascimento Santos, que na ocasião tratou da implementação da Casa e dos Centros de Educação e Reabilitação de Agressores no Estado de Sergipe. “Assumimos o compromisso em destinar emendas para esse fim e assim fizemos”, informou o deputado.

Parte das emendas do deputado deve auxiliar e ampliar os serviços no Hospital de Cirurgia, um dos principais da Capital. As solicitações do investimento chegou por meio da interventora Judicial do Hospital, Márcia de Oliveira Guimarães e do ex-senador e médico, Eduardo Amorim.

“Destinaremos R$ 2 milhões para ampliar o número de consultas e cirurgias no Hospital. Essa unidade é destaque em várias áreas da medicina, foi o pioneiro em vários procedimentos médicos em Sergipe, entre eles o primeiro transplante cardíaco das regiões Nordeste do Brasil”, disse Valdevan.

O deputado observou a importância em destinar recursos, também, para o Hospital e Maternidade Santa Isabel, localizado em Aracaju. “Estamos viabilizando uma emenda de R$ 1 milhão para atender a necessidade de diversos municípios, então nada mais justo essa indicação”, disse Valdevan.

Valdevan Noventa destinou mais R$ 1 milhão para atender serviços de Atenção Básica de Saúde. “Postos de Saúde da nossa Aracaju, equipes de saúde da família e agentes de saúde terão mais capacidade no atendimento e realizarão serviços de prevenção à saúde com esse suporte”, completou.

