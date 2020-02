DHPP PRENDE 3º SUSPEITO DO HOMICÍDIO OCORRIDO NO BAIRRO COQUEIRAL

12/02/20 - 16:40:50

O crime ocorreu no dia 21 de março de 2018

Policiais civis do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) prenderam na manhã desta quarta-feira (12) Jeverton de Oliveira Santos, 23 anos, suspeito pela prática do crime de homicídio ocorrido no dia 21 de março de 2018, no bairro Coqueiral. A prisão ocorreu no bairro Orlando Dantas, em cumprimento a mandado de prisão expedido pela 8ª Vara Criminal de Aracaju.

Segundo investigações da polícia, Jeverton é investigado como o terceiro autor do crime de homicídio ocorrido na Avenida Euclides Figueiredo, bairro Coqueiral, onde a vítima foi atingida na porta de sua casa. “A investigação aponta que a vítima foi morta em virtude de ser apontada como autora do homicídio do irmão de Jeverton, no dia 6 de fevereiro de 2017, no Parque dos Faróis, em Nossa Senhora do Socorro”.

Meses atrás, já haviam sido presos pela prática do mesmo crime os homens conhecidos como João da Mata e Wellington dos Santos.

Com informações da SSP