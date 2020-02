Em sessão solene pelos 40 anos do PT, João Daniel ressalta importância do partido

12/02/20 - 05:57:42

Durante a sessão solene realizada na Câmara nesta terça-feira, dia 11, para marcar os 40 anos de criação do Partido dos Trabalhadores, o deputado federal João Daniel, presidente do Diretório Estadual do partido em Sergipe, ressaltou a importância da sigla para a democracia no país e na garantia de conquistas para os brasileiros e brasileiras, especialmente durante os anos em que esteve à frente do governo federal. Em discurso feito na ocasião, o parlamentar relembrou sua trajetória neste que foi o partido ao qual se filiou, ainda na juventude, e o único no qual militou e teve sua formação política.

“Hoje comemoramos os 40 anos do Partido dos Trabalhadores e temos o maior líder popular da nossa geração e do século em nosso país perseguido politicamente e, até poucos dias atrás, preso político. É a luta de todos nós construirmos e garantirmos a libertação e inocência deste que é um dos maiores homens que a história registrou e que nos orgulha”, disse João Daniel, ao saudar toda militância brasileira em nome das que fazem o partido em Sergipe.

Segundo o deputado, esta importante data é também quando se celebram os 30 anos de libertação de Nelson Mandela, líder sul-africano e um dos maiores lutadores da história, que por 27 anos esteve como preso político, além de ser também a data de nascimento de Caio Prado Júnior. Em seu discurso, João Daniel ressaltou que o Partido dos Trabalhadores nasceu para semear amor, fazer o povo feliz, uma pátria próspera, para todas e todos os brasileiros. “Foi assim que Lula e Dilma nos ensinaram, foi assim que Marcelo Déda, nosso ex-governador e militante parlamentar desta Casa marcou sua história, assim como mulheres e homens deram sua vida. Nomes como Adão Pretto, que dá nome ao Núcleo Agrário do PT nesta Casa e o partido continua a luta em defesa dos povos do campo”.

João Daniel encerrou sua fala enfatizando a garra e a determinação de todos que fazem esse partido através do amor, da luta e fé. “O Brasil voltará à democracia. Lula, nosso grande dirigente e homem honrado voltará, se Deus nos permitir e com a ajuda deste povo, a ser nosso líder no Planalto. Este país não aceitará as milícias governando”, finalizou.

Foto: Lula Marques/PT na Câmara

Por Edjane Oliveira