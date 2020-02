Emenda parlamentar garante investimento de meio milhão para o formação profissional

12/02/20 - 13:47:54

Um novo momento para o empreendedorismo em Sergipe. Assim o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Sergipe, Marco Pinheiro, avalia a liberação de meio milhão de reais por meio de uma emenda parlamentar do senador Alessandro Vieira (Cidadania) com foco na formação e qualificação profissional de jovens empreendedores, por meio de uma iniciativa do Conselho de Jovens Empreendedores de Sergipe (CJE), liderado pelo arquiteto Lucas Lima, em parceria com o Instituto Inova+ e o Grupo Rede+, referências em empreendedorismo e inovação no Nordeste.

“A proposta tem um impacto profundo no ecossistema de empreendedorismo sergipano”, explicou Pinheiro. “Serão duas cidades-polo, mais de 600 horas de conteúdo e uma expectativa de atingir 1000 empreendedores, estimulando o desenvolvimento de novos negócios, qualificando e promovendo novos modelos de negócios, numa iniciativa inédita entre as associações comerciais de todo o Brasil, graças a uma iniciativa do nosso Conselho de Jovens Empreendedores”, detalhou.

De acordo com Pinheiro, essa iniciativa traz uma nova realidade, investindo na fomentação de um ecossistema econômico mais sustentável e abrindo a possibilidade de crescimento para uma faixa que busca gerar renda. “Ao investir na visão empreendedora de jovens de todo o Estado, passamos a investir em novas possibilidades de negócios, adequados a cada realidade, de maneira que toda a comunidade lucra com a iniciativa”, comemorou.

Para o presidente do CJE, Lucas Lima, o tipo de iniciativa é histórica. “Quando pensamos na emenda e procuramos aplicar esses recursos, pensamos num modelo que impactasse não apenas os participantes, mas todo o ecossistema local. Isso vai desde a formação profissional de cada um até os modelos de debate e qualificação de ideias, com foco na inovação e economia criativa, pensando na possibilidade de ver Sergipe crescendo cada vez mais, com negócios pensados dentro da realidade do Estado”, explicou.

“Agora, estaremos dando os primeiros passos para que as novas gerações, como as que compõem o CJE, invistam em seus modelos de negócio e transformem suas realidades com isso. É gratificante pensar nas possibilidades que essa proposta abre para todos nós”, comemorou.

Na visão de Rodrigo Paolilo, sócio e CEO da Rede+, a proposta visa pessoas de até 29 anos em situação de vulnerabilidade social. “É um conteúdo prático e objetivo, criado de empreendedor para empreendedor, para que eles consigam apreender e se conectar com o que há de melhor no empreendedorismo inovador e criativo”, explicou, visando em atividades que estimulem o senso de inovação da sociedade.

“Também pensamos em inspirar a sociedade, com uma série de ações abertas, como o HACKATHON, que busca soluções na área de economia criativa, trocando informações e experiências, além do apoio no desenvolvimento de startups em Sergipe”, complementou.

Segundo o senador Alessandro Vieira, que possibilitou a aplicação do recurso, a aplicação do recurso de emendas é visto, constantemente, para obras e aquisição sendo, desta vez, aplicado de outra forma.

“O recurso a emenda parlamentar é estratégico para Sergipe, especialmente pela dimensão territorial que nos permite um maior aproveitamento deste recurso. Contudo ele com frequência é utilizado em obras e aquisição de equipamentos. No meu mandato busquei inovar: investir na formação da população sergipana e neste caso, dos jovens”, explicou o senador.

Em sua ótica, a juventude sergipana só precisa que espaços lhe sejam oferecidos para que mostre o seu potencial inovador, criativo e empreendedor. Através dessa emenda este espaço está sendo criado.

“Esperamos que esta iniciativa da Associação Comercial de Sergipe em parceria com uma série de outras organizações sergipanas seja o início da criação de uma grande rede de jovens empreendedores sergipanos que irá dinamizar a economia e promover o desenvolvimento de Sergipe”, concluiu.

Foto assessoria

Por Marcos Rodrigues Meneses