Escola de Artes divulga datas e horários do processo de seleção de alunos

Após o término das inscrições, a Escola Oficina de Artes Valdice Teles, coordenada pela Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), divulga nesta quarta-feira, 12, a lista de inscritos para ingresso nos Cursos Básicos e Oficinas Livres, do primeiro semestre de 2020, com datas e horários de seleção e entrevistas disponíveis no Mapa Cultural de Aracaju

A lista está disponível para cada aluno, por curso. O processo de seleção e entrevistas dos alunos começa nesta quinta-feira, dia 13, e segue nos dias 14, 17, 18, 19, 20, 27, 28 de fevereiro, e 2 e 3 de março sempre das 9 às 12 e das 13 às 17h.

Os candidatos devem levar documento oficial com foto e chegar ao local da seleção com antecedência mínima de 15 minutos para o início do processo. Os inscritos que chegarem após o horário especificado do início da seleção serão considerados faltosos e consequentemente eliminados do processo.

As entrevistas de aptidão serão aplicadas pelo professor responsável por cada curso e o docente poderá escolher qualquer assunto dentro do conteúdo que visará analisar o interesse e importância do curso pretendido para o futuro estudante.

O conteúdo das entrevistas para os cursos de música será Propriedades do Som; de artes cênicas, será Movimento e Interpretação de Textos; de dança, será Movimento e artes visuais será Desenho livre e Perspectiva.

Foto: Marcelle Cristinne

12/02/20 - 15:52:50