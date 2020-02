FECOMÉRCIO APRESENTA NOVO CONVÊNIO PARA OS SINDICATOS ASSOCIADOS

12/02/20 - 16:17:28

Um dos objetivos das entidades sindicais que desejam se firmar, com a real finalidade de garantir atendimento para seus associados é a busca pela sua sustentabilidade, por meio da oferta de produtos e serviços. Pensando nisso, o Sistema Fecomércio/Sesc/Senac de Sergipe tem apresentado diversas opções para os sindicatos conseguirem fortalecer sua representatividade e valoração diante dos setores aos quais simbolizam na defesa dos interesses das empresas de cada setor.

Para tanto, foi apresentado mais um produto que vai agregar valor às empresas e dar comodidade aos seus colaboradores. Na manhã de quarta-feira (12), a equipe da empresa Servdonto, plano de saúde odontológico, após discutir com o presidente do sistema, deputado Laércio Oliveira, apresentou uma proposta exclusiva com várias vantagens para as empresas dos sindicatos associados ao sistema: o serviço de planos odontológicos corporativos para as empresas, com todos os benefícios para os colaboradores, representando economia para as contratantes e a oportunidade de uma saúde bucal melhor para as pessoas.

Os serviços da Servdonto foram mostrados para os presidentes e executivos dos doze sindicatos do sistema, pelos representantes da empresa, Genecy Carvalho e Marcos Magela, que colocaram um leque extenso de serviços disponíveis no plano para os sindicatos. São mais de 150 procedimentos odontológicos diferentes, beneficiando os trabalhadores das empresas do comércio de bens, serviços e turismo.

De acordo com o que foi apresentado, os planos odontológicos para pessoas físicas possuem preços a partir de R$ 55. Nos planos oferecidos para as empresas associadas aos sindicatos, o valor é reduzido em 75%, com preço inicial de R$ 13,90 por pessoa. Com as ofertas exclusivas, as empresas têm vantagens de redução de custos operacionais para os planos, os sindicatos conquistam vantagens pela formulação dos convênios empresariais e os trabalhadores passam a ter direito aos serviços da empresa líder de mercado, com 17 anos de atuação no setor de planos odontológicos.

A executiva do Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação (SEAC-SE), Diana Dantas, destacou a parceria existente com a Servdonto e disse que os resultados são os melhores possíveis para as empresas e colaboradores. “O serviço oferecido pela empresa é de alta qualidade e isso promoveu uma boa economia para os associados do Seac, cuja base associada é de 29 empresas, que atendem mais de oito mil colaboradores”, comentou.

Já a executiva do Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor (Sincadise), Márcia Costa, afirmou que a proposta feita na parceria com a Fecomércio representa uma grande economia para os associados e que irá apresentar a Servdonto para membros da entidade. “O convênio é proveitoso por ser de um preço muito acessível, atender as demandas da convenção coletiva de trabalho e pelo retorno social promovido às empresas, colaboradores e para o sindicato. Ações como essa são importantes para que o sindicato tenha mais representatividade. Nós estávamos pensando em fazer um convênio desse tipo e essa proposta é altamente vantajosa para todos”, disse.

O superintendente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Maurício Gonçalves, valorizou a proposta da Servdonto para os sindicatos e lembrou que as empresas buscam eficiência nos custos e serviços que sejam importantes para os colaboradores, que garantam seu bem-estar.

“Os sindicatos hoje procuram garantir não só sua sustentabilidade, bem como as melhores oportunidades para as empresas. Os planos da Servdonto são muito mais acessíveis nessa proposta corporativa, o que representa a economia para o empregador e a manutenção da saúde dos seus colaboradores. A Fecomércio pensa na oferta de produtos e serviços variados para os sindicatos, pois isso reflete nas empresas, promovendo um ambiente melhor no mercado”, afirmou.

Os planos oferecidos pela Servdonto para os sindicatos e empresas associadas, funcionam na modalidade de atendimento imediato para quaisquer tipos de procedimentos, não possuindo carência para as empresas e seus colaboradores.

Por Márcio Rocha

Foto assessoria