Feirinha da Gambiarra realiza edição de Carnaval com animação da banda Batifun

12/02/20 - 09:19:31

Trupe Pique-Ninho, Bacuri e Marcell Veloso integram as atrações do evento que acontece nos dias 15 e 16 de fevereiro, no estacionamento do Shopping Jardins, em Aracaju (SE)

A programação gratuita do ‘Jardins Folia 2020’ segue alegrando crianças, jovens, adultos e idosos no Shopping Jardins, em Aracaju (SE). No próximo final de semana, 15 e 16 de fevereiro, acontece a edição de Carnaval da Feirinha da Gambiarra, projeto que há 8 anos movimenta a economia criativa em Sergipe. O evento, com acesso gratuito, será realizado no Estacionamento C do centro de compras (próximo aos restaurantes Azougue, Austrália e Senzai).

A feirinha será aberta ao público no sábado, 15 de fevereiro, às 16 horas, com as tradicionais barraquinhas repletas de produtos da economia criativa e artesanato sergipano e atividades para toda a família, além de oficina gratuita de personalização de máscara carnavalesca promovida pela Puket. A criançada também vai poder soltar a criatividade com o desfile de fantasias, às 16h30, e curtir a musicalidade e a interatividade da Trupe Pique-Ninho, a partir das 17h.

Às 19 horas, a banda Batifun sobe ao palco e anima a plateia com um ritmo pra lá de contagiante. Com 16 anos de trajetória, os músicos Marcelo Timbó, Júnior Luiz e Fernando Rufino prometem alegrar todas as famílias com sambas repletos de baianidade. Variando entre o romântico e alucinante, o grupo apresentará sucessos autorais como “Ziriguidum”, “Batida do Coração”, “Hoje é pra sambar” e “Abana” e interpretações únicas de clássicos do samba nacional, MPB e axé.

A feirinha segue no domingo (16), iniciando também às 16h, com atividades recreativas e muita música para toda a família. A partir das 17 horas, o projeto Bacuri, dos artistas Alex Sant’Anna, Betinho Caixa D’Água, Diane Veloso, Leo Airplane e Rafael Ramos, anima os pequenos foliões. Às 19 horas, a boa música fica por conta de Marcell Veloso.

Durante todo o final de semana, haverá atividades gratuitas como maquiagem express no espaço de beleza Quem Disse Berenice? e Instituto JCPM e oficinas para ensinar a garotada como fazer mudinhas de plantas e instrumentos musicais com material reciclável. As oficinas de mudas de plantas serão realizadas por Marina Menezes (@marinasustentavel) e acontecerão das 16h às 18h30, em sessões de 30 minutos com 10 crianças cada.

Os visitantes também vão poder aproveitar o flash day com Chico Tattoo, personalização de tiaras com “Vem pra rua” e brinquedos infláveis para as crianças.

Jardins Folia 2020

A programação carnavalesca do Shopping Jardins segue com muita animação até o dia 24 de fevereiro. Aos domingos, acontece o especial ‘Sucessos de Carnaval’, com Torugo Teles e Dana Estavo agitando as noites nas praças de alimentação nos dias 16 e 23 de fevereiro, respectivamente. E durante a festa momesca, toda a família se encontra no ´Bloquinho do Jardins Folia’. A fanfarra puxada por divertidos personagens desfilará alegria pelo mall nos dias 22, 23 e 24 de fevereiro, às 16 horas.

‘Feirinha da Gambiarra’

O quê? Edição de Carnaval da tradicional feirinha que movimenta a economia criativa sergipana. Banda Batifun, Trupe Pique-Ninho, Bacuri e Marcell Veloso animam o público.

Quando? 15 e 16 de fevereiro (sábado e domingo), a partir das 16 horas.

Onde? Estacionamento C, próximo aos restaurantes Azougue, Austrália e Senzai.

Quanto? Acesso gratuito.

Programação:

Sábado (15/02)

16h – Abertura do evento

16h30 – Desfile infantil

17h – Trupe Pique-Ninho

19h – Batifun

Domingo (16/02)

16h- Abertura do evento

17h- Bacuri

19h- Marcell Veloso

Foto: Divulgação

Shopping Jardins