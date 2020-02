“FOI BOM E RUIM AO MESMO TEMPO”, DIZ EX-VEREADOR SOBRE CONCURSO DA CMA

12/02/20 - 04:57:20

Um dia após o lançamento do edital do concurso público da Câmara Municipal de Aracaju, o ex-vereador Armando Batalha Junior (Cidadania) considerou um número pequeno de vagas destinadas ao preenchimento de alguns cargos na casa legislativa. O certame prevê 50 vagas disponíveis. Destas, 34 são para nível médio e técnico e 16 para nível superior. “Existe uma quantidade alta de cargos em comissão na CMA, por isso esperava uma oferta de vagas acima do que fora divulgado”, destacou o ex-parlamentar.

De acordo com Armando Batalha Junior, o artigo 37 da Constituição Federal estabelece que o ingresso no serviço público deve ser através de concurso público. “Ainda assim fiquei feliz porque quando ocupei o cargo de vereador votei favorável ao novo organograma e consequentemente a realização do concurso público. Ressalto também o esforço dos ex-colegas para realizar o certame, já que há 30 anos não havia concurso público naquela casa”, acrescentou Armando Batalha Júnior.