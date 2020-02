Frota de ônibus intermunicipal vai aumentar em Itaporanga D’Ajuda

A diretoria de Transportes Intermunicipal vai ampliar para sete ônibus fixos nas segundas e sextas-feiras

A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs) vai aumentar nos dias de maior movimento, na cidade de Itaporanga D’Ajuda, a frota de veículos do transporte público intermunicipal. A decisão foi tomada em reunião ocorrida essa semana, com representantes do munícipio e da Sedurbs.

O prefeito Otávio Sobral informou que há dias em que a população se desloca em maior número para a capital. “O intuito é acabar com as grandes filas e esperas da população, principalmente, na segunda-feira e na sexta-feira. O pedido da população é que disponibilizem ônibus que sejam fixos e não momentâneos, atendendo sempre na segunda-feira pela manhã no itinerário Itaporanga-Aracaju e na sexta-feira à tarde no itinerário Aracaju-Itaporanga”, explicou Otávio Sobral.

O diretor de Transporte Intermunicipal da Sedurbs garantiu “que será ampliado para sete ônibus fixos nos dias e horários de maior necessidade da população e será feito um novo estudo na grade de horários dos ônibus já existentes”, disse Everton Menezes.

O diretor disse ainda que a diretoria de transporte registrou as reclamações e sugestões feitas pelos presentes e disse que essa parceria é muito importante. “Buscamos sempre o diálogo para melhor atender a comunidade. Atualmente, temos 19 carros e colocamos mais sete reservas para evitar longas filas naquele terminal Municipal. Hoje o Governo do Estado vem trabalhando com parcerias, fomentando o diálogo para juntos buscarmos soluções e atender melhor o cidadão em suas necessidades”, completa o diretor.

O cidadão que queira realizar a denúncia de quaisquer transtornos referente ao transporte intermunicipal ou fazer alguma sugestão, pode entrar em contato através do telefone da ouvidoria: (79) 3198-5331.

Informações e foto ASN