HOMEM É ESFAQUEADO DETNRO DE ÔNIBUS COLETIVO NO BAIRRO ATALAIA, EM ARACAJU

12/02/20 - 09:34:18

Um homem foi esfaqueado na noite desta terça-feira (11) dentro de um ônibus coletivo de Aracaju, no terminal localizado no Bairro Atalaia.

As informações passadas pelo Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Município de Aracaju (Setransp), são de que a vítima e o agressor entraram no veículo no Calçadão da Praia Formosa e se desentenderam. Durante a briga, um deles golpeou o outro com uma faca e fugiu em seguida.

A vítima foi socorrida por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda dentro do ônibus e encaminhada a um hospital da capital com quadro de saúde estável.