Labimh abre inscrições para acadêmicos que desejam integrar grupos de estudo

12/02/20 - 05:05:14

O Laboratório de Biociências da Motricidade Humana cria grupos de estudo em diversas áreas e estimula acadêmicos à pesquisa

Com o objetivo de estimular a pesquisa, além do ensino e extensão, a Universidade Tiradentes oferece um programa interdisciplinar para acadêmicos de quaisquer períodos ou graduação que desejem aprofundar conhecimentos científicos em temas específicos.

Os grupos de estudos são para as áreas de coordenação motora escolar, câncer, centro de desenvolvimento de pesquisas em políticas de esporte e lazer de Sergipe, master fitts (osteoporose), inclusão e esporte paralímpico, orientação dos candidatos e Aids (HIV).

O prazo para inscrição termina no dia 21 de fevereiro. Para participar o aluno deve ter disponibilidade de horário. A Inscrição pode ser feita no Laboratório de Biociências da Motricidade Humana-Labimh, no bloco F, sala 02, no horário da manhã.

“Uma das grandes vantagens para o aluno ao ingressar no Labimh é a chance de se inscrever nos diretórios dos grupos de pesquisa do CNPq enriquecendo assim o currículo lattes. Os grupos visam publicação dos trabalhos e os alunos envolvidos passam a constar nas produções. Além disso, são 25 horas complementares por semestre em participação”, explicou o coordenador do Labimh, professor Estélio Dantas que faz referência ao melhor trabalho de pesquisa apresentado durante congresso internacional realizado na Itália, no ano passado, realizado por alunos de Medicina da Unit.

Fonte e foto assessoria