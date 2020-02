MORRE NO HUSE O RADIALISTA MARCOS NUNES, AOS 45 ANOS, APÓS SOFRER ACIDENTE

12/02/20 - 07:05:56

Morreu na madrugada desta quarta-feira (12) o radialista Marcos Nunes, 45 anos.

Marcos estava internado no Hospital de Urgência de Sergipe (Huse) há 45 dias, após sofrer um acidente com motocicleta ao chocar com um carro em Ribeirópolis.

O sepultamento será as 16 horas em Estância.

Marcos deixa a esposa grávida e três filhos.