Nasce em Sergipe a Faculdade de Ciências da Saúde – FACS

A primeira Faculdade exclusivamente voltada para as Ciências da Saúde acaba de “nascer” em Sergipe, através da PORTARIA MINISTERIAL Nº 43, DE 14 DE JANEIRO DE 2020.

Por que montar e oferecer para nosso estado uma Faculdade só com foco em saúde?

Esta pergunta foi que nos levou a idealizar um projeto ousado e inovador, uma vez que percebemos que em nosso estado todas as outras Instituições de Ensino Superior não tinham um foco específico. Ofereciam desde cursos de Letras, Pedagogia, até Engenharias e Medicina. Mais uma vez a pergunta volta à baila do porquê montar uma Faculdade com foco somente em saúde.

A resposta é simples: para se tornar a melhor no que pretende oferecer.

Não precisamos ir muito longe para corroborar com esta tese. Mesmo que de forma involuntária, quando pensamos em Medicina nos vem à cabeça a USP; em Engenharias a PUC; em Administração a FGV; em Direito a Mackenzie. Jamais desmerecendo os outros cursos e Instituições de Ensino Superior, mas a realidade é que, de fato, além de um excelente projeto pedagógico, um corpo docente irretocável e muita pesquisa associada, elas também souberam fazer de suas marcas uma “grife” poderosa. Isto é o que queremos para a Faculdade de Ciências da Saúde – FACS.

Como já dizia o pensador Paulo Freire: “Educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. As pessoas transformam o mundo.”

Esta é a filosofia do projeto que idealizou e norteou a criação da FACS e que hoje se torna uma realidade para Sergipe.

Sergio Todt

Pesquisador Institucional

IBEP- Instituto Brasileiro de Ensino e Pesquisa

FACS- Faculdade de Ciências da Saúde

PORTARIA MINISTERIAL Nº 43, DE 14 DE JANEIRO DE 2020

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, tendo em vista o art. 2º da Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995; o art. 4º da Lei nº 10.870, de 19 de maio de 2004, o Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017, a Portaria Normativa nº 23, republicada em 03 de setembro de 2018, e diante da conformidade do Regimento da Instituição e de seu respectivo Plano de Desenvolvimento Institucional com a legislação aplicável, resolve:

Art. 1º Fica homologado o Parecer nº 13/2019, do Conselho Pleno do Conselho Nacional de Educação, referente ao processo e-MEC nº 201117431.

Art. 2 º Fica credenciada a Faculdade de Ciências da Saúde, no município de Aracaju, no estado de Sergipe, mantida pelo Instituto Brasileiro de Ensino e Pesquisa Ltda -IBEP.

Art. 3 º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ABRAHAM WEINTRAUB

