PESQUISA COMPARA PREÇOS DE PRODUTOS CARNAVALESCOS VENDIDOS EM ARACAJU

12/02/20 - 16:33:44

Com a aproximação do Carnaval, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), disponibiliza, nesta quarta-feira, 12, pesquisa comparativa de preços de artigos carnavalescos. A ação foi realizada pelo Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju) na segunda (10) e verificou o preço de 24 produtos em 8 estabelecimentos comerciais da cidade.

De acordo com o coordenador do órgão, Igor Lopes, enquanto alguns produtos apresentaram uma estabilidade de preço entre as lojas pesquisadas, em outros foram observadas variações expressivas. “Os preços encontrados para o ‘colar havaiano’, por exemplo, não se afastam da média de R$2,00. Já o ‘chapéu cartola’ apresentou uma variação maior de preço, sendo o maior e menor valores encontrados para o produto R$9,99 e R$2,15, respectivamente”, destaca.

Confira a tabela completa.

Além disso, o coordenador reitera que, para beneficiar o consumidor aracajuano, esse trabalho é realizado periodicamente. “Justamente para orientar os consumidores sobre a relevância da consulta de preços e para monitorar o mercado desenvolvemos esse trabalho, de forma periódica, para os mais variados segmentos de mercado”, explica Igor Lopes.

De acordo com a coordenadora de Educação e Pesquisa do Procon Aracaju, Grazielle Nery, a iniciativa também possui um viés educativo. “Com a divulgação da tabela comparativa de preços, buscamos orientar os consumidores aracajuanos sobre a importância de desenvolver um consumo consciente, incentivando-os a previamente consultar os preços disponíveis no mercado”, salienta.

É importante ressaltar que a variação de preços constatada refere-se ao período em que foi o levantamento foi realizado. Dessa forma, é possível que, durante as compras, o consumidor se depare com alterações nos preços, em razão de descontos, ofertas ou promoções. Além disso, vale lembrar que lojas de uma mesma rede podem praticar preços diferenciados.