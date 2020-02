POLÍCIA APURA DENÚNCIA DE USO DE CÂMERA EM BANHEIRO EM TOBIAS BARRETO

12/02/20 - 08:13:45

Dois servidores do município de Tobias Barreto estão sendo acusados por colegas de ter instalado câmera em um banheiro feminino do prédio que abriga o Setor de Tributos do município.

O caso ganhou repercussão e acabou sendo registrado um Boletim de Ocorrência e está sendo investigado pelo delegado Fábio Pimentel. Segundo o delegado, o inquérito policial ocorre em segredo de justiça para resguardar a identificação e imagem das vítimas.