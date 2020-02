Prefeitura de Propriá garante Piso Salarial do Magistério pelo 4º ano consecutivo

12/02/20 - 06:44:51

Pelo terceiro ano consecutivo a Prefeitura Municipal de Propriá pagará o Piso Salarial do Magistério. Em reunião concedida na manhã de terça-feira, 11/fev., entre o Sintese e administração municipal, ficou acertado que o pagamento do Piso Salarial do Magistério será pago a partir de março.

De acordo com o Secretário Municipal de Educação, Professor Alberto Amorim que participou da reunião e dialogou com a sindicato, o município acordou pagar a partir de março. Já os meses de janeiro e fevereiro e um terço de férias e um sexto de férias serão pagos diluído em dez parcelas a partir do mês de março. O acordo foi firmado entre as partes.

No histórico sobre o Piso Salarial, a administração municipal de Iokanaan Santana sempre cumpriu com a lei pagando o Piso e valorizando a classe dos profissionais do Magistério. Essa certificação rendeu para administração municipal a Nota de 6,2 pelo Sintese em 2018. O cumprimento do atual Piso para o ano de 2020, pelo quarto ano, é a prova de que a administração municipal continua compromissada com a área de Educação, a qualidade de vida dos serviços prestados e os profissionais que trabalham com esmero para qualificar a Educação de Propriá como uma da melhores do Estado de Sergipe

O Prefeito Iokanaan Santana e o Secretário Municipal de Finanças, Sérgio Luiz, estiveram presentes na reunião, cujo registo foi constado em foto com demais membros presentes.

Por Adeval Marques