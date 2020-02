SES alinha adesão de projeto dedicado a diminuir superlotação do Huse

12/02/20 - 15:29:39

Com objetivo de alinhar a adesão formal no Hospital de Urgência de Sergipe (Huse) do Projeto Lean, capitaneado pelo Hospital Sírio Libanês, dedicado a diminuir a superlotação dos prontos socorros, a superintendente executiva da Secretaria de Estado da Saúde (SES), Adriana Menezes, reuniu-se na última terça-feira,12, com o superintendente interino do Huse, Wagner Andrade; o diretor de Atenção Integral à Saúde (Dais), João Lima Júnior e com o médico consultor do Hospital Sírio libanês, Gutemberg Lavoisier.

O projeto é uma iniciativa do Ministério da Saúde (MS), desenvolvido por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS (Proadi/SUS), executado em parceria com o Hospital Sírio Libanês, que já passou por 97 hospitais de 23 Estados do Brasil. No Huse, serão seis meses de intervenção mais 12 meses de monitoramento.

De acordo com o superintendente interino do hospital, Wagner Andrade, os técnicos do Sírio Libanês já iniciaram os trabalhos sondando como funciona o hospital, o número total de pacientes, pacientes no corredor , taxa de rotatividade de pacientes no pronto socorro, ou seja, entendendo todo o fluxo interno.

“A iniciativa só vem somar no trabalho da Secretaria de Estado da Saúde no combate a superlotação dos prontos socorros. Uma equipe nossa de oito colaboradores foi a São Paulo e passou por treinamento. Agora está vindo a equipe do sírio para coleta de dados que será realizada a cada 15 dias”, disse.

Na reunião foram dialogados todos os passos da projeto, conta consultor do Sírio Libanês Gutemberg. “Esse alinhamento foi essencial para o projeto. Primeiro, como em uma casa precisamos montar o alicerce, esse alinhamento é o alicerce do projeto que vai ter um resultado muito bom . Nós do Sírio estamos muito felizes com a acolhida”, destaca.

João Lima salienta que houve um processo para aceitação da execução do Lean. “A Secretaria Estadual de Saúde somente permitiu a execução do Projeto, quando conseguiu envolver a gestão do HUSE em liderar o projeto na unidade, juntamente com sua equipe gerencial. O Lean traz ferramentas e instrumentos para que a gestão do HUSE possa instituir e aplicar na sua rotina, visando a melhoria de seus processos na Urgência, e com isso reduzindo a sua superlotação. O Secretário solicitou que a Diretoria de Atenção Integral à Saúde, através da Coordenação Estadual Hospitalar e Pré Hospitalar acompanhe a gestão do HUSE, para que tenhamos o êxito no desenvolvimento e alcance do objetivo do Projeto”, explica.

Foto: Thalia Freitas

ASCOM SES