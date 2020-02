Últimos preparativos para inauguração do Centro de Triagem de Materiais Recicláveis

12/02/20 - 05:50:34

Nesta terça-feira, 11, o Consórcio Público do Agreste Sergipano, realizou os últimos ajustes para inauguração do Centro de Triagem de Materiais Recicláveis “Caio Marcelo Valença Teles de Menezes”, que ocorrerá na quarta-feira, 12, no povoado Santo Izidoro, no município de Malhador.

Na oportunidade, os membros da Cooperativa de Catadores Recicláveis de Malhador (Cooperma), receberam os fardamentos de identificação e instruções para o exercício da coleta seletiva no município, a partir das normas da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRs).

Na foto, a presidente da Cooperma, Juliana, a diretora de meio ambiente de Malhador, Joseane, o engenheiro Assis Araújo, o assistente administrativo, Willami, e o diretor financeiro do Cpac, Caique Gabriel.

Por Innuve Comunicação