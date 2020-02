UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE ABRE INSCRIÇÕES PARA BOLSAS DE PIBIC E PIBITI

12/02/20 - 09:53:33

A Universidade Federal de Sergipe (UFS), por meio da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (Posgrap), abre inscrições para docentes e pesquisadores da UFS interessados em concorrer a cotas remuneradas e não remuneradas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (Pibic) e do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (Pibiti), para o período de agosto de 2020 a julho de 2021.

Para os dois programas, a submissão de propostas, que ocorre até 10 de março, deverá ser realizada pelo orientador exclusivamente via Sigaa, seguindo normas e cronograma estabelecido nos editais.

O proponente com titulação de doutorado poderá submeter, no máximo, dois projetos com até três planos de trabalho vinculados a cada projeto, mas, no total, apenas três poderão concorrer a cotas remuneradas. Já o proponente com titulação de mestrado, também poderá submeter dois projetos, mas as cotas serão voluntárias.

Projetos e planos serão considerados aprovados caso tenham média igual ou superior a 6,0.

Discente

Após o resultado das propostas submetidas, o discente interessado deverá candidatar-se em projeto/plano de trabalho aprovado de um orientador e manifestar interesse via Sigaa, conforme cronograma presente no edital.

Acesse o edital do Pibic e Acesse o edital do Pibiti.

Fonte: Ascom UFS