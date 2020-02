Vereador Aelson defende contratação de empresa para transporte de estudantes

12/02/20 - 13:29:52

Após receber inúmeras mensagens e vídeos com reclamações de pais sobre a proibição do transporte escolar para os estudantes da rede de ensino do estado, o Presidente da Câmara de Vereadores, Aelson Santos (PSD), subiu à tribuna na sessão desta terça-feira, 11, para sugerir ao governo do estado que venha a encerrar o convênio existente com a Prefeitura Municipal de Propriá, mediante a incompetência municipal de conduzir com eficiência o contrato.

De acordo com Aelson, o município não tem condições de atender a demanda dele. “Imagine, assumir compromisso com estudantes do estado”, ressaltou.

Segundo o parlamentar, é necessário que a gestão estadual venha a assumir e gerenciar o contrato do transporte escolar. “Que seja contratada uma empresa séria e capaz de realizar com competência a responsabilidade de transportar nossos estudantes”, finalizou.

Por: Elder Santos