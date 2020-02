Aberto o edital para empresas interessadas em edificar no Complexo Industrial Portuário

Chamamento público completo está disponível nos sites da Sedetec e Codise

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico, da Ciência e Tecnologia (Sedetec) e da Companhia de Desenvolvimento de Sergipe (Codise) divulga nesta quarta-feira (12) a abertura do Edital de Chamamento Público para empresas interessadas em implantar loteamentos e condomínios na área do Complexo Industrial Portuário.

O edital torna público o interesse em firmar parceria com empresas nacionais ou estrangeiras para o desenvolvimento de Distritos Industriais, bem como serviços e logística que tenham atividades em sinergia com o porto, com a área de supply para o setor de petróleo e gás, com empresas consumidoras intensivas de gás natural, com o setor de autopeças e/ou quaisquer outros que sejam correlatos àquelas atividades e ainda de serviços portuários, como operadores logísticos.

O estado dará apoio de infraestrutura, disponibilizando sistemas de abastecimento de água, de energia e de gás natural, assumindo os seus custos junto às respectivas concessionárias. Além disso, a região dispõe do Terminal Marítimo Inácio Barbosa, capaz de dar suporte às diversas operações de cargas e equipamentos das empresas que poderão vir se instalar em Sergipe.

Segundo o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (Sedetec), José Augusto Carvalho, a chegada das indústrias começa a se tornar realidade em Sergipe e a região do Complexo Industrial Portuário é uma área promissora e que muito interessa aos empresários. “Com este edital queremos incentivar que as empresas que trabalham nas áreas de estruturação possam disponibilizar seus serviços com o intuito de organizar o espaço e assim contribuir com o desenvolvimento de Sergipe”, ressalta.

As pessoas jurídicas que estiverem interessadas em empreender na área do Complexo Industrial Portuário de Sergipe poderão usufruir dos benefícios previstos no Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI), mediante a aprovação dos seus projetos no Conselho de Desenvolvimento Industrial (CDI), bem como buscar incentivos tributários municipais a serem instituídos nos termos dos protocolos de intenções firmados com os municípios integrantes (Barra dos Coqueiros, Laranjeiras, Santo Amaro das Brotas e Maruim).

Fonte e foto ASN