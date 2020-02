Adilson Júnior: “Marcos Santana demonstra ter medo que alguém cresça. É inseguro”

13/02/20 - 07:40:48

Desde a tarde desta quarta-feira (12) que circula a informação de que o vice-prefeito de São Cristóvão, Adilson Junior (PDT), teria rompido de vez com o prefeito Marcos Santana (MDB), após confirmar a pré-candidatura nas eleições deste ano.

Na manhã desta quinta-feira (13) Adilson Junior confirmou a pré-candidatura à prefeitura, afirmando que “nunca tive espaço para ajudar na administração porque Marcos demonstra insegurança, demonstra ter medo de que alguém cresça”, explicou Junior.

Durante a entrevista, Adilson disse que “até hoje não tenho um gabinete para poder despachar. Eu trabalho desde os 16 anos, quando fui office boy na Alese e portanto gosto de trabalhar mas não foi possível”, lamentou Adilson em entrevista ao Jornal da Fan.

Sobre a administração de Marco Santana, Adilson disse que o prefeito não ouve os aliados e isso seria por insegurança. “O prefeito Marco Santana poderia ter governado ouvindo mais, inclusive com participação popular, mas preferiu fazer um governo fechado ouvindo poucas pessoas. Ele prefere fazer um governo solitário e fechado”, explicou Adilson.

Durante a entrevista, Adílson informou que irá se filiar ao PSD do governador Belivaldo Chagas e do deputado federal Fábio Mitidieri, no próximo mês de março, quando lançará sua pré-candidatura à prefeitura.