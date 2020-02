EM NOTA, BANESE NEGA QUE IRÁ FECHAR AGÊNCIAS NA CAPITAL E NO INTERIOR DO ESTADO

13/02/20 - 11:12:17

O Banco do Estado de Sergipe (Banese) desmentiu na manhã desta quinta-feira (13) as informação de que seriam fechadas 17 agências bancárias no estado.

Por conta dessa informação que foi divulgada pelo Sindicato dos Bancários, o Banese emitiu uma nota onde diz que fará uma reestruturação de algumas unidades, que serão transformadas em escritórios de negócios, porém manterá em funcionamento todas agências bancárias nos municípios sergipanos, garantindo a manutenção do atendimento à população.

Veja o que diz a nota do Banese

Na contramão do que grandes bancos já anunciaram que farão até o final de 2020, o Banco do Estado de Sergipe (Banese) informa que não fechará nenhuma agência bancária no interior do Estado e nem demitirá nenhum funcionário. A partir do dia 13 de março, o banco realizará uma reestruturação de algumas unidades, transformando-as em Escritórios de Negócios, visando melhorar o atendimento, a experiência do cliente e a eficiência da instituição. Neste novo modelo, o atendimento aos clientes do BANESE não será prejudicado, pois as operações de negócios continuarão sendo realizadas na própria unidade e as transações de caixa poderão ser realizadas através dos Correspondentes Bancários, Caixas Eletrônicos, Aplicativo BANESE e Internet Banking, que hoje já representam mais de 97% do total das transações do banco. Por fim, o Banese reforça que continuará presente nos municípios sergipanos, investindo cada vez mais em tecnologia e qualidade, buscando cumprir a sua missão de simplificar a vida dos seus clientes através de soluções financeiras inovadoras.

Banco do Estado de Sergipe – Banese”