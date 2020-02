COMÉRCIO EXTERIOR É FOCO DE REUNIÃO ENTRE EMPRESÁRIOS SERGIPANOS

Empresários sergipanos de diversos segmentos estiveram reunidos em mais uma ação do Programa de Qualificação para Exportação desenvolvido pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos – Apex Brasil. Por meio de uma parceria firmada no ano passado, a Universidade Tiradentes apoia as ações realizadas pelo programa.

A iniciativa visa auxiliar a inserção da empresa no mercado internacional de forma planejada e segura e a expectativa é que o programa atinja 50 empresas sergipanas ao longo de dois anos. Atualmente, o programa conta com a participação de mais de 20 empresas de diversos setores, a exemplo de bebidas, alimentos, cosméticos, entre outros.

“Estamos no segundo mês de 2020 e com o desafio de incrementar o comércio internacional. O Brasil ainda tem dificuldades nas exportações de Serviços. No nosso Estado o desafio é de reverter a balança comercial que é mais importadora que exportadora. Exportar é ampliar mercados e aumentar a competitividade”, declarou o economista e superintendente de Relações Institucionais do Grupo Tiradentes, Saumíneo Nascimento.

Na primeira capacitação de 2020, os técnicos extensionistas do programa, Ianny Andrade e Marcos Sousa discutiram “Acordos e ações de Promoção Comercial Internacional”. “As capacitações fazem parte da metodologia do programa porque queremos que as empresas conheçam as formas para entrar no mercado internacional e que, ao finalizar o projeto, possam seguir com foco nas exportações ou na internacionalização”, comentou Yanny.

Fonte e foto assessoria