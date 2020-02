CPSE ABRE INSCRIÇÕES PARA O CURSO ESPECIAL AVANÇADO DE COMBATE A INCÊNDIO

13/02/20 - 12:47:57

Serão abertas inscrições, no período de 13 de fevereiro até 16 de março de 2020, no horário de 08h20 às 11h40, que deverão ser realizadas, PESSOALMENTE, no Grupo de Atendimento ao Público (GAP) da Capitania.

O Curso destina-se a qualificar Aquaviários para liderar, organizar e treinar equipes de combate a incêndio, bem como para controlar operações de combate a incêndio a bordo de navios, conforme a Convenção Internacional sobre Padrões de Instrução, Certificação e Serviço de Quarto para Marítimos (STCW/78, como emendada), Regra VI/3, para o exercício das capacidades previstas nas Normas da Autoridade Marítima para Aquaviários (NORMAM13/DPC).

Condições para inscrição:

Ser Aquaviário dos 1º e 2º Grupos, respectivamente, Marítimos e Fluviários, com habilitação a partir do nível 5.

O Edital do processo seletivo está disponível no site www.marinha.mil.br/cpse.

Mais informações podem ser obtidas junto ao Grupo de Atendimento ao Público (GAP) da Capitania ou pelo telefone: (79) 3711-1614.

