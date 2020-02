Estudantes poderão se inscrever em Processo Seletivo no Campus Lagarto da UFS

13/02/20 - 05:30:58

Os estudantes da Rede Pública de Ensino de Sergipe terão um acréscimo de 15% na nota final do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), durante o Processo Seletivo realizado pela Universidade Federal de Sergipe (UFS), no Campus Universitário Antônio Garcia Filho, localizado no município de Lagarto, região centro-sul do Estado.

No período de 12 a 18 de fevereiro, as inscrições para o vestibular 2020 devem ser realizadas exclusivamente no site www.ccv.ufs.br, no horário das 9h às 17h. Para efetuar a inscrição, o candidato deve ter em mãos o número da inscrição no Enem 2019, o número da cédula de identidade e o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF). A taxa é de R$ 10 (dez reais).

De acordo com a coordenadora do Pré-universitário da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Educação (Seduc), Gisele de Pádua, a estratégia beneficia sergipanos, considerando que a seleção é realizada nacionalmente.

Estão sendo ofertadas 410 vagas distribuídas em oito cursos. O Processo Seletivo destina-se aos alunos que já concluíram o ensino médio ou equivalente e tenham realizado as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2019.

Assessoria de Comunicação da SEDUC