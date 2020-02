Fames convoca gestores para reunião sobre fechamento de agências bancárias

13/02/20 - 12:37:53

A Federação dos Municípios do Estado de Sergipe ( FAMES) está convocando os prefeitos da cidade de Pirambu, Santo Amaro das Brotas, Rosário do Catete, Nossa Senhora de Aparecida, Malhador, Riachuelo, Areia Branca, Poço Verde, Siriri, Japaratuba, Cristinápolis, Umbaúba, Indiaroba e Poço Redondo, para discutir a decisão do Banese em fechas às agencias bancárias nesses municípios, transformando-as em pontos de atendimento.

Para o presidente da Federação, a atitude do banco é impensada e representa um retrocesso. “Primeiramente, vamos nos reunir com todos os prefeitos dos municípios que serão afetados por esta decisão, e em seguida iremos manter contato o presidente do Banese ou com o governador Belivaldo Chagas, para chegar ao consenso e evitar o fechamento dessas agências. O Banese no município representa o progresso, desenvolvimento e a circulação de recursos”, pontuou Christiano Cavalcante.

A reunião será na próxima segunda-feira, 17 de Fevereiro, às 11h, na sede da Fames, localizada na rua engenheiro Jorge de Oliveira Neto, bairro Coroa do Meio, em Aracaju.

Por Yslla Vanessa

Ascom Fames.