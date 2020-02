Federação Sergipana de Kickboxing apresenta calendário para 2020

A Federação Sergipana de Kickboxing é uma das federações de lutas marciais mais atuantes, com a promoção anual de eventos locais e com seus atletas participando de competições nacionais e internacionais.

O presidente da entidade, Williames Chacal, foi recebido pela superintendente especial de Esporte, Mariana Dantas, quando apresentou o calendário anual da entidade. Nesse calendário constam todos os eventos programados para a atual temporada.

Chacal destacou que o Kickboxing alcançou em nosso Estado um lugar de destaque, entre os esportes amadores. “Somos a única organização (FSKB) no estado de Sergipe filiada à CBKB (Confederação Brasileira de Kickboxing), que é filiada à WAKO (Associação Mundial de Organizações de Kickboxing), reconhecida pelo Comitê Olímpico Internacional. Hoje, a modalidade em Sergipe faz parte da família olímpica”, afirmou o presidente.

A apresentação do calendário serviu para fortalecer ainda mais a parceria entre a Federação e a Superintendência, visando ao crescimento da modalidade dentro do esporte sergipano.

O primeiro evento do calendário é o Open Saga Kickboxing, que acontece no dia 14 de março, no ginásio do Sesi, em Nossa Senhora do Socorro. Trata-se de um evento de suma importância para os atletas amadores e profissionais, pois é o primeiro evento do ano. Depois vem o Campeonato Estadual, que este ano acontecerá em duas etapas. Essa competição tradicional conta com total apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc|Supee).

Os atletas sergipanos também participarão do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Porém, de acordo com Williames Chacal, o que mais engrandece o calendário de 2020 é a segunda realização do exame de faixa preta de Kickboxing da CBKB/WAKO em Sergipe, no mês de novembro.

“O evento contará com a presença do Mestre Paulo Zorello, que é o presidente da Confederação Brasileira e Pan-americana de Kickboxing e um dos presidentes da Associação Mundial. Vai ser um evento único, que terá o apoio da Superintendência de Esporte e contará com a participação de professores de vários estados do país”, destacou Chacal.

Assessoria de Comunicação da SEDUC