FREIPAULISTANO PERDE DE VIRADA POR 2 A 1 E É ELIMINADO DA COPA BRASIL

13/02/20 - 05:46:54

A quarta-feira (12) foi de estreia na Copa da Brasil de 2020, a equipe do Freipaulistano pela primeira vez participou de umas das competições mais tradicionais do país. O adversário foi o clube do Remo. A partida aconteceu nesta tarde no estádio Jairton Menezes, no município de Frei Paulo, na região agreste de Sergipe.

Sem dúvidas será um dia que vai ficar na memória do torcedor sergipano. Falando no torcedor o público compareceu e incentivou a equipe do touro do agreste. Com a bola rolando e o incentivo do torcedor o FreiPaulistano foi pra cima e abriu o placar com gol do atacante Luan, aos 21 minutos. Ainda na etapa inicial os visitantes empataram aos 37 minutos com gol Fredson.

No segundo tempo, a equipe sergipana não voltou muito bem do intervalo e os paraenses pressionaram bastante a defesa sergipana. Tanto que conseguiu virar a partida com gol do atleta Gustavo. O FreiPaulistano até tentou reagir na partida, mas não foi suficiente para empatar e virar o jogo. Final: FreiPaulistano 1×2 Remo. Com o resultado a equipe do touro do agreste está eliminada da Copa do Brasil.

O outro representante da Federação Sergipana de Futebol (FSF), na Copa do Brasil é a equipe do Lagarto que entrará em campo na próxima quarta-feira (19) contra o time do Volta Redonda-RJ, às 15h30, no estádio Albano Franco, em Simão Dias.

Fonte e foto FSF