JOVEM DE 15 ANOS É ASSASSINADO A TIROS EM BAIRRO EM RIACHUELO

13/02/20 - 08:41:41

Um adolescente de 15 anos morreu na noite da última quarta-feira (12), após ser atingido por tiros em Riachuelo.

As informações são de que a vítima estava na residência do cunhado, localizada no bairro Divinéia, que também foi atingido, quando aconteceu o atentado. O jovem não resistiu e morreu no local enquanto o cunhado conseguiu fugir e foi e encaminhado para um hospital da cidade.

Os institutos Médico Legal (IML) e a Criminalística recolheram o corpo e a investigação ficará a cargo da Polícia Civil de Riachuelo.