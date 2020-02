BARRA: JOVEM DE 22 ANOS ASSASSINADO A TIROS EM FRENTE A ESTABELECIMENTO

13/02/20 - 08:58:23

Dois jovens sendo um de 15 anos e o outro de 22 foram assassinados a tiros no interior do estado na noite desta quarta-feira (12). O primeiro caso foi registrado na cidade de Riachuelo.

O outro jovem identificado como Wryel Marques da Costa, 22 anos, foi assassinado a tiros no inicio da noite no município de Barra dos Coqueiros.

As informações são de que a vítima estava em frente ao estabelecimento comercial do pai quando foi surpreendido pelos tiros, morrendo no local.

As investigações ficarão a cargo da Polícia Civil de Barra dos Coqueiros.

Até o momento são se sabe a motivação dos assassinatos e nem a autoria dos homicídios.