LAÉRCIO FALA COM BOLSONARO SOBRE INSERÇÃO DE PESSOAS COM MAIS DE 50 NO TRABALHO

13/02/20 - 16:45:21

Laércio fala com Bolsonaro sobre a inserção de pessoas com mais de 50 anos no mercado de trabalho

O deputado federal Laércio Oliveira esteve com o presidente Jair Bolsonaro, nesta quinta 13, para solicitar o apoio do governo para a inserção no texto da MP Verde e Amarela a sua emenda que incentiva a contratação de pessoas com mais de 50 anos. “Em 2011 eu apresentei um projeto sobre o tema, mas resolvi transformá-lo para acelerar a aprovação. Com a Reforma da Previdência, essa medida se tornou ainda mais necessária, já que pessoas com mais de 50 anos reclamam da dificuldade de se recolocarem no mercado de trabalho”, explicou o parlamentar. O presidente concordou.

O deputado argumentou que pessoas nessa faixa etária ficaram mais distantes de se aposentar com as regras de transição e sofrem também com dificuldade de recolocação. O presidente afirmou que o parlamento tem que encontrar espaço no Orçamento para as possíveis mudanças. “Concordo. E quero colaborar com esse processo”, disse o deputado.

A MP já prevê a desoneração da folha para as empresas que quiserem contratar pessoas entre 18 e 29 anos com remuneração de até 1,5 salário mínimo (R$ 1.497), desde que seja o primeiro emprego delas.

Pela emenda proposta por Laércio, as empresas que optarem por contratar pessoas com mais de 50 anos terão a folha desonerada. “O estudo do Banco Mundial Envelhecendo em um Brasil mais Velho observa que o Brasil está no meio de uma profunda transformação socioeconômica guiada pela mudança demográfica. Uma delas é que a expectativa de vida ao nascer aumentou de cerca de 50 anos para 73 anos de 1940 para hoje. A população em idade mais avançada também começou a crescer, por isso a importância da inserção dessas pessoas no mercado de trabalho”, justificou Laércio na emenda.

Fonte e foto assessoria