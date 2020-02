Mobilidade acadêmica internacional possibilita novas experiências cultural e científico

Com o objetivo de promover um momento de integração entre estudantes estrangeiros, a Universidade Tiradentes, por meio da Coordenação de Relações Internacionais, realizou um encontro de boas vindas para os novos acadêmicos do semestre. A mobilidade acadêmica cria laços e desperta nos alunos novas experiências.

“Estamos nesse processo de internacionalização da universidade e, além de enviar os estudantes da instituição de ensino para o exterior, também recebemos alunos estrangeiros. É muito importante essa troca porque eles interagem em sala de aula, além de trazer esta nova perspectiva de experiência internacional para os universitários”, comenta a assessora de Relações Internacionais, Stephanie Donald.

Somente neste semestre, seis estudantes de países como Colômbia, Estados Unidos e Peru estão na Unit. A estudante de Farmácia da Universidade Católica de Santa Maria, no Peru, Milagros Mantesinas, conta que escolheu o intercâmbio para ampliar os conhecimentos, conhecer novas culturas e aprender. “No Brasil a tecnologia está um pouco mais avançada que o meu país, então quero obter novos conhecimentos”, revelou.

Alexis D’Alessandro já vivenciou uma experiência acadêmica e retorna à universidade para a realização de uma pesquisa. A mobilidade é resultado de uma parceria entre o MIT (Massachusetts Institute of Technology) e a Unit, por meio de uma bolsa da Fulbright. Durante nove meses ele vai trabalhar para desenvolver um indicador de qualidade de água para detectar algum tipo de contaminação que faça mal à saúde. “Sempre tive o interesse em trabalhar com as comunidades do Nordeste brasileiro. Acredito que a Unit é o melhor lugar para fazer a minha pesquisa por causa do corpo docente e dos meios ofertados para o estudo. Espero desenvolver algo que possa ajudar essas comunidades e, também, colaborar com o meio ambiente”, explicou.

Após o encontro, o grupo visitou o Museu da Gente Sergipana, local voltado para expor o acervo do patrimônio cultural material e imaterial do Estado de Sergipe.

Fonte e foto assessoria