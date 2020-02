PMs de SE participam de curta-metragem em homenagem aos 15 anos da FN

13/02/20 - 07:53:42

O lançamento do curta contou com a presença do secretário Nacional de Segurança Pública

Intitulado ‘Cordel Excepcional 15 Anos da Força Nacional’ o curta-metragem foi lançado nesta quarta-feira, 12, em Brasília, no Distrito Federal. A produção em homenagem ao Programa de Cooperação de Segurança Pública Brasileiro, coordenado pelo Ministério da Justiça, contou com a participação de quatro integrantes da Polícia Militar de Sergipe.

Por meio de um cordel animado, o filme relata a trajetória de sucesso da Força Nacional, uma tropa composta por policiais militares, civis, bombeiros militares e peritos dos estados e do Distrito Federal, que atua na preservação da ordem pública, segurança das pessoas e patrimônio, além de calamidades.

Durante o lançamento, no Cine Brasília, os policiais militares sergipanos destacaram a importância de fazer parte desse importante projeto em homenagem à Força Nacional. “Fazer parte das comemorações dos 15 anos de uma instituição reconhecida em todo o Brasil e representar o Estado de Sergipe é algo que, certamente, vai marcar a minha vida pessoal e profissional. Fico muito feliz e agradecido pelo reconhecimento de todos aqueles que acreditaram em nosso trabalho”, explicou o soldado da Polícia Militar de Sergipe, Victor Sarmento, especialista em produção e edição de vídeos.

A produção do curta contou ainda com a contribuição do sargento Clécio Barroso. Reconhecido pelo uso das charges como ferramenta da comunicação, o policial sergipano teve a oportunidade de contribuir com o seu talento na produção do curta-metragem. “Ver a minha arte exposta na tela do cinema e as pessoas aplaudindo é motivo de muita felicidade. O fato de representar e elevar o nome da Polícia Militar de Sergipe com a minha colaboração no projeto é algo indescritível”, comentou.

Além deles, a cabo Daniele Rosendo participou como atriz e narradora; e o cabo Ricardo de Menezes Marques como idealizador e produtor do curta-metragem.

O lançamento contou com a presença do secretário nacional de segurança pública, general Guilherme Theophilo; o diretor da Força Nacional de Segurança, coronel Antônio Aginaldo; diretores e coordenadores da secretária Nacional de Segurança Pública (Senasp), além de funcionários e familiares.

Fonte: Ascom/PM