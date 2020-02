POLÍCIA MILITAR PRENDE HOMENS COM DINHEIRO FALSO E DROGAS NO BAIRRO CAPUCHO

13/02/20 - 14:37:22

Equipes do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam) prenderam nesta quarta-feira (12) dois homens por suspeita de tráfico de drogas e com dinheiro falso no bairro Capucho, em Aracaju.

Os policiais patrulhavam nas proximidades do Terminal Rodoviário Governador José Rollemberg Leite, conhecido como Rodoviária Nova, quando perceberam um homem em atitude suspeita.

O suspeito portava um vaso, que segundo ele continha “lança-perfume”, comprado a um homem que fabricava o material em casa. Com as informações, o outro suspeito foi localizado em posse da mesma substância, drogas e R$ 50,00 em notas falas.

Diante dos fatos, os suspeitos e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia para providências

Informações e foto PM/SE