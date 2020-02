POLICIAIS DO 7º BPM PRENDEM ASSALTANTE E RECUPERAM VÁRIOS RELÓGIOS EM LAGARTO

13/02/20 - 09:52:43

Policiais militares do 7° Batalhão em Lagarto, foram acionados no inicio da manhã desta quinta-feira (13) para atender uma ocorrência de furto a uma loja de importados no centro da cidade.

No momento da ação do assaltante, as informações são de que o proprietário entrou em luta corporal, acabou caindo e foi socorrido e levado às pressas para uma unidade de saúde.

As guarnições policiais foram acionadas e chegaram rápido ao local, conseguindo efetuar a prisão do elemento, que tinha em seu poder vários relógios que já estavam em uma bolsa preta.

Os relógios que foram recuperados foram avaliados em cerca de 23 mil reais e que foram devolvidos ao proprietário.

Com informações e foto do sub-tenente Heliomarto Rezende, do 7º BPM