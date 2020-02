Prefeitura alinha ações para eventos pré-carnavalescos realizados em espaços públicos

13/02/20 - 06:52:02

Representantes da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Sema), Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec) e da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) voltaram a se reunir na tarde desta quarta-feira, 12, para alinhar as ações pertinentes à liberação e organização de eventos pré-carnavalescos e carnavalescos que acontecerão nos próximos dias nos espaços públicos da cidade.

Cerca de 110 pedidos de realização de bloco fixos, ou em formato de cortejo foram protocolados na Emsurb. Por isso, conforme explicou o presidente da empresa, Luiz Roberto Dantas, esses acompanhamentos semanais se fazem necessários na medida em que ressaltam o compromisso da administração municipal com a manutenção do bem-estar das pessoas, a partir da atuação conjunta dos órgãos municipais.

“Nesta reunião fizemos uma avaliação dos eventos ocorridos nos últimos dias, bem como analisamos as situações dos 56 blocos já autorizados para este final de semana, entre os dias 14 e 16 de fevereiro. Nosso objetivo é minimizar algumas situações que podem trazer transtornos para a população, principalmente, no que se diz respeito a organização, segurança, trânsito, poluição sonora e ocupação dos espaços públicos”, explicou Luiz Roberto.

Ainda segundo o presidente da Emsurb, duas manifestações não foram autorizadas por conta dos locais de realização que são, inclusive, motivo de abertura de procedimentos no Ministério Público Estadual.“Durante o final de semana, os órgaõs municipais estarão circulando para acompanhar a realização dessas manifestações, para que se faça uma avaliação das solicitações futuras.”

O secretário da Defesa Social e da Cidadania, Luís Fernando Almeida, ressaltou que a organização é fundamental para que os aracajuanos possam aproveitar esses eventos com segurança. “Para isso, a Defesa Civil estará atenta a utilização de equipamentos como palcos e outras estruturas armadas. Além disso, a Guarda Municipal circulará nos locais de maior concentração de pessoas”, enfatizou Luís Fernando.

A preocupação da Prefeitura em resguardar o direito dos foliões, como também daqueles que não participam dos festejos, foi destacada pelo superintendente da SMTT, Renato Telles. “Esse trabalho intersetorial é de extrema importância, pois proporciona unidade em nossas ações durante este período festivo. No que diz respeito a SMTT, estaremos atuando para garantir a mobilidade e tranquilidade daqueles que irão aproveitar as festas, como também para as pessoas que usufruem da cidade de uma outra forma”.

O secretário do Meio Ambiente, Alan Lemos, reconheceu a importância deste trabalho conjunto que visa, dentre outros aspectos, minorar os impactos negativos da poluição sonora.

“A Sema tem o papel de garantir que os limites de emissão sonora sejam cumpridos, de modo que não ocasionem problemas à saúde da população. Neste sentido, os blocos estão sendo autorizados ao mesmo tempo em que alertamos os organizadores para que respeitem a legislação municipal, no tocante aos horários permitidos para o uso de estruturas de sonorização. Vale lembrar que, durante os festejos é proibida a utilização dos chamados paredões”, destacou Alan.

O secretário acrescentou ainda que, no processo de liberação também é observada a existência de empreendimentos, a exemplo de escolas, hospitais ou igrejas nas proximidades da festa. “Estamos trabalhando para garantir o conforto de todos”, concluiu Alan.

Participaram ainda da reunião o diretor de Espaços Públicos da Emsurb, Bira Rabelo, e Thiago Alcântara, diretor de Trânsito da SMTT.

