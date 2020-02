Prefeitura de Própria emite Nota Oficial sobre o Transporte Escolar

13/02/20 - 10:05:39

A Secretaria Municipal de Educação do município de Propriá informa que toda comunidade escolar – pais de alunos, sociedade geral e imprensa local – que o transportes escolar está estabelecido contemplando as redes Estadual e Municipal. Como sempre fez ao longo da atual administração.

No dia de ontem, 12 de fevereiro, o Prefeito Iokanaan Santana e os Secretários Alberto Amorim (Educação) e Sérgio Luiz (Fazenda), trataram das soluções por fim resolvidas. O serviço foi reimplantado, obedecendo todas as prerrogativas em lei, garantindo a lisura do novo contrato para fornecimento dos serviços, por meio da utilização dos recursos e maior transparência pública.

Ressaltamos que os entraves ocorridos anteriormente, estão superados e desejamos um ótimo ano letivo aos nossos alunos, tranquilizar e solicitar ao máximo a ampliação dessa Nota, sociedade e imprensa local.

Prefeitura Municipal de Propriá

Redação

Adeval Marques