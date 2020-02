Prefeitura realiza Blitz Ambiental no Conjunto Fernando Collor

13/02/20 - 12:09:22

A ação aconteceu para reforçar e ampliar o programa de coleta seletiva no município

A Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) e em parceria com a Cooperativa Reviravolta e a Fundação Brasil Ecoar, realizou, na manhã desta quinta-feira, 13, uma Blitz Ambiental no Conjunto Fernando Collor. A ação aconteceu para reforçar e ampliar o programa de coleta seletiva no município.

Durante a ação, os técnicos da Semma e os membros da Fundação Brasil Ecoar, esclareceram para a comunidade detalhes do programa municipal de coleta seletiva, assim como a separação correta do lixo. A implantação da coleta seletiva no município busca atender as necessidades das comunidades que anseiam por uma maneira ecologicamente adequada de descartar adequadamente os resíduos.

De acordo com Samara Meneses, engenheira ambiental da Semma, esse projeto é mais um passo para trazer a educação ambiental para o município. “Estamos trabalhando no projeto de coleta seletiva há algum tempo e para trazer um pouco mais de incentivo e participação para a comunidade, estamos realizando visitas de porta em porta e essas Blitz Ambientais”, declarou.

Um dos moradores do conjunto, José Joaquim, falou da importância da ação. “A coleta seletiva é uma forma de preservar o meio ambiente para nós mesmos e para as futuras gerações, então eu acredito que esse projeto deve ser permanente e elogio o trabalho e o incentivo da Prefeitura”, disse.

