Sebrae lança Programa de Pré-aceleração para startups

13/02/20 - 15:01:31

O Sebrae Sergipe quer ajudar os cidadãos a colocar suas ideias de negócio no mercado de forma rápida e consistente. Para isso lançou o Programa de Pré-aceleração para Startups.

A proposta busca transformar ideias inovadoras em negócios de alto impacto por meio de uma metodologia de capacitação intensiva. Dessa forma, os empreendedores vivenciam as diversas fases de desenvolvimento de uma startup com a ajuda de um mentor e profissional especializado que irá compartilhar suas experiências em módulos práticos e mentorias.

Podem participar empreendedores (potenciais e ativos) com startups nas fases de ideação e operação, projetos de inovação tecnológica e economia criativa em desenvolvimento. A Ideação é quando o empreendedor já tem uma ideia e deseja transformá-la em um modelo de negócio sustentável, explorando assim uma oportunidade.

As inscrições são online e devem ser realizadas de forma gratuita no site www.sebrae.se.com.br até às 23:59 do dia 28 de fevereiro de 2020.

As atividades de capacitação acontecem em seis encontros presenciais, em Aracaju, nos meses de março, abril e maio, conforme cronograma pré-estabelecido.

“ Um programa de pré-aceleração conta com prazos a serem respeitados, avaliadores, treinamento de pitch e várias outras etapas que ajudam os empreendedores a se preparar para o mercado. Isso dá ao projeto um caminho a seguir, prazos, metas e tarefas que dizem respeito a terceiros, além de ferramentas e recursos necessários para que esse caminho seja trilhado e as experiências sejam vividas”, explica a analista técnica do Sebrae, Lara Andrade.

Seleção

Todas as ideias/startups/projetos inscritos passarão por uma avaliação no formato de entrevista com o facilitador do processo, que selecionará até 20 projetos de startups de Sergipe. Os critérios iniciais serão: Relevância do problema e Equipe.

Após o resultado final, os participantes e/ou equipes aprovados terão até o dia 11/03/2020 para pagamento da contrapartida. Os valores estão informados no item 7 desta chamada.

A maior parte dos custos de realização do Programa de Pré-aceleração será subsidiado pelo Sebrae Sergipe. As startups selecionadas pagarão apenas uma contrapartida de R$ 250 por membro da equipe que queira participar das capacitações. Para equipes formadas por no mínimo três componentes que desejam se inscrever no programa, o valor da contrapartida passa a ser de R$ 200 por participante.

O regulamento completo do programa está disponível no www.se.sebrae.com.br

Foto assessoria

Por Wellington Amarante