Sergipe participa do Fórum Maranhense de Distribuição de Gás Natural

Golar Power fará distribuição de GNL no nordeste a partir do terminal de Sergipe

Representando o Estado de Sergipe, o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (Sedetec), José Augusto Carvalho e o assessor técnico da pasta participaram na manhã desta quinta-feira (13), do Fórum Maranhense de Distribuição de Gás Natural. No evento, foram debatidos temas voltados para a interiorização do gás e demais informações técnicas repassadas nas palestras ministradas por especialistas e autoridades do Governo do Maranhão, Governo Federal e Golar Power. O presidente da Sergás, Valmor Barbosa e o diretor técnico operacional, Enaldo Valadares, e a diretora técnicas da Agrese, Regina do Rosario, também participaram do evento.

Na ocasião, foi assinado o Protocolo de Intenções entre a Companhia Maranhense de Gás (GASMAR) e a Golar Power para viabilizar a disponibilidade e fornecimento de Gás Natural em todo o estado, por meio do Gás Natural Liquefeito (GNL), proposta semelhante à que foi assinada em Sergipe, no evento realizado em dezembro de 2019, entre a empresa e a Sergas.

No Maranhão, a empresa também apresentou o projeto de Corredores Azuis, sistema de transporte utilizado amplamente na Europa para abastecimento de veículos de carga, fomentando um combustível mais limpo e econômico, em substituição ao diesel. “Participar deste evento é de extrema valia, já que vemos aqui mais um estado do nordeste aderindo esse sistema de fornecimento de gás através de GNL, que chegou ao Brasil através de Sergipe. Queremos dividir experiências e trocar informações para desenvolver e fortalecer toda a área energética em todo o Nordeste”, observa o secretário José Augusto Carvalho.

Lançamento Nacional

O Estado de Sergipe foi pioneiro ao lançar os primeiros caminhões movidos 100% a Gás Natural Liquefeito em dezembro do ano passado. A ação ocorrida durante o lançamento do Fórum Sergipano de Petróleo e Gás (FSPG) abriu passagem para que a empresa Golar Power pudesse criar no nordeste o projeto de distribuição do GNL em pequena escala a partir deste ano.

A operação de pequena escala do GNL, a partir do terminal da Celse, será feita pela Golar através de caminhões para as localidades mais próximas e por cabotagem, com uso de navios menores para atendimento de estados mais distantes, como o Maranhão.

As primeiras operações com o Gás Liquefeito em Sergipe acontecerá nos municípios de Lagarto, Itabaiana e Nossa Senhora da Glória, iniciando com instalação de unidades em postos de combustível, onde será disponibilizado o GNV para veículos e GNL para caminhões. A Sergás deverá fazer um levantamento de potenciais clientes industriais, comerciais e condomínios residenciais nesses municípios, visando a implantação de rede de distribuição a ser suprida através das unidades de GNL que serão instaladas.