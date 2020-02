TRE DE SERGIPE ESTÁ COM VAGAS ABERTAS PARA O ESTÁGIO DE NÍVEL MÉDIO

13/02/20 - 06:00:35

O processo seletivo ocorrerá por meio de análise curricular

O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE) informa que ainda há vagas abertas para seleção de estagiários de nível médio. O processo seletivo ocorrerá por meio de análise curricular, e as vagas são para Aracaju, Carira, Itabaiana, Japaratuba, Lagarto, Nossa Senhora do Socorro e Simão Dias.

Para fazer a inscrição, os alunos devem enviar currículo para o e-mail: [email protected] acompanhado dos seguintes documentos: atestado de matrícula e frequência regular no ensino médio ou na educação profissional em instituição pública de ensino; documento de identificação que comprove a idade mínima de 16 anos; comprovante de aprovação correspondente ao ano letivo anterior em escola pública. Além disso, a renda familiar deve ser de até dois salários-mínimos, a qual deverá ser comprovada mediante entrega de declaração que indique o perfil socioeconômico familiar assinada por responsável legal e/ou pelo estudante; a média geral referente às notas do aluno no ensino médio deve ser igual ou superior a 7,0 (sete).

Vale destacar que o aluno deve ter disponibilidade de um ano e deve estar cursando o ensino médio para ingressar no estágio a partir de 2020, ou seja, não deve estar cursando o último ano letivo do ensino médio em 2020.

Para mais informações sobre o processo seletivo, acesse o site do IEL (www.se.iel.org.br) ou por meio do telefone: (79) 3226-7490.

Do TRE/SE